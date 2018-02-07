Gençlik ve Spor Bakanı Bak Filistin'de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Abbas, "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programına katılmak üzere Filistin'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyeti Ramallah'taki makamında kabul etti.
Filistin ve Türk halkı arasındaki bağlardan övgüyle söz eden Abbas, Kudüs'ün İslam ve Hristiyan gençliği ve dünyadaki tüm özgürlük ve barış davetçilerinin başkenti olduğunu söyledi.
Abbas, "Bu gibi ziyaretler, Kudüs'teki Filistin halkının direnişine destek ve İsrail işgal güçlerinin, kutsal kenti Filistin'den koparmak amacıyla uygulamaya çalıştığı ablukanın kırılması için önemli." ifadesini kullandı.
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