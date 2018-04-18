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Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Bilal Erdoğan'a Filistin Özel Hizmet Ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Bakan Bak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'a Filistin gençliğine üst hizmetleri dolayısıyla İKGF-Dİ Filistin Özel Hizmet Ödülü takdim edildi

BAKÜ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a Filistin Özel Hizmet Ödülü verildi.

Bakan Bak ve Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ile İslam Dayanışma ve Spor Federasyonu tarafından Bakü'de düzenlenen İİT 4. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı'na katıldı.

Programın açılış töreninde, İKGF-Dİ Başkanı Elşad İskandarov ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub tarafından, Filistin gençliğine üst hizmetlerine karşılık Bakan Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'a İKGF-Dİ Filistin Özel Hizmet Ödülü takdim edildi.

İKGF-Dİ'den yapılan açıklamaya göre, İKGF-Dİ ve ve Filistin Gençlik Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ve Onursal Başkanlığını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği "2018 Kudüs İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı kapsamında, İKGF-Dİ ve Filistin Gençlik Spor Bakanlığı ortaklığında, Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenecek gençlik kampında, Filistinli gençler diğer ülkelerden katılan gençlerle milli sporlarını sergileyecekler.

İKGF-Dİ koordinasyonunda gerçekleştirilen İİT Gençlik Başkenti Programının ilk başkenti 2016'da İstanbul seçildi. 2017 Gençlik Başkenti olarak seçilen Malezya’nın Putrajaya, Fas'ın Fes ve İran'ın Şiraz kentlerinden sonra 2018 yılı Gençlik Başkenti Kudüs seçildi.

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