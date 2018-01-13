Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Yalova'da

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına ilişkin, Türkiye'nin organizasyon kabiliyeti, mevcut tesisleri ve gelişen yapısıyla pek çok organizasyonu başarıyla yapacak nitelikte olduğunu belirterek, "Biz orada şanslıyız. Bu organizasyonu da layıkıyla yerine getirecek güçtedir." dedi.
Partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Bak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kente İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak üzere geldiğini, ziyaret edeceği üniversitede öğrenci yurtlarıyla ilgili talepleri dinleyeceğini belirtti.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) olarak Türkiye çapında 764 yurtta yaklaşık 627 bin öğrenciyi misafir ettiklerini aktaran Bak, "2018 yılında da hedefimiz bu sayıya 100 bin ya da 100 binin üzerinde yatak ilave etmek. Dolayısıyla bu noktada yoğun bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.
- Uyuşturucu ile mücadele
Bakanlık olarak özellikle gençlerin spora yönlendirilmesini arzu ettiklerini, uyuşturucuya bulaşmasını önlemek için sporun gücünü kullanmaya çaba gösterdiklerinin altını çizen Bak, şunları kaydetti:
"Öncelikle çocuk yalnız kalmamalı. Yalnız kaldığı zaman dikkati kötü alışkanlıklara doğru yönelir diye biz onları spor salonlarına, tesislere, halı sahalara, basketbol sahalarınagötürmek, taşımak istiyoruz. Burada hepimize görev düşüyor."
- "Uyuşturucu ile mücadele terörle mücadele kadar eş değerdir"
"Sokakları uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız." diyen Bakan Bak, şöyle devam etti:
"Tüm halkımızın, geleceğimiz olan bu gençlerimizin uyuşturucu çeteleri tarafından tahrip edilmesini hep beraber önlememiz lazım. Uyuşturucu ile mücadele terörle mücadele kadar eş değerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca bunu ifade ediyor. Bu noktada terörle mücadelede sporun gücünü kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada biz, Doğu ve Güneydoğu'da terörden kalan o iklimi gidermek için de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor tesisleri yaparak gençlerimizi bu salonlara doldurmaya, oraya taşımaya çalışıyoruz. Her salona getirdiğimiz çocuk dağa gitmesini engellediğimiz, eğittiğimiz çocuk. Dolayısıyla biz sporun ruhunu, birleştirici gücünü kullanmak istiyoruz. Bu noktada da herkesten destek bekliyoruz. Uyuşturucunun toplumumuzun genlerini bozmasına, değerlerini yitirmesine sebep olmasını engellememiz lazım."
- Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı
Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına ilişkin bir soru üzerine Bakan Bak, şunları söyledi:
"Türkiye, özellikle sporun içinden gelen, sporu çok iyi bilen Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, geçtiğimiz süreçte spor tesislerine çok büyük yatırım yaptı. Dünyada spora en fazla yatırım yapılan ülkelerin başında geliyoruz. Tamamlanmış 14 stadımız var, 6 stadın da inşaatı devam ediyor. Statlarımızın yaş ortalaması 1,7.Almanya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına baktığımız zaman, oradaki statların yaşları 30-40. Tabii bizim şansımız yüksek. Türkiye bir spor ülkesi. Türkiye büyük spor organizasyonları yapıyor. Geçtiğimiz 2017 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı organize ettik. Dünyanın 3. büyük organizasyonu olan İşitme Engelliler Olimpiyatı'nı Samsun'da organize ettik. Pek çok şampiyonayı organize ediyoruz. Türkiye'nin organizasyon yeteneği çok yüksek. UEFA Şampiyonlar Ligi finali organize etmiştik. 2019'da UEFA Süper Kupa maçı İstanbul'da yapılacak. Türkiye, organizasyon kabiliyeti, mevcut tesisleri, mevcut yapısı ve ülkenin büyüyen, gelişen yapısıyla pek çok organizasyonu başarıyla yapacak nitelikte. Dolasıyla biz orada şanslıyız."
Bakan Bak ayrıca, "Türkiye güvenli bir ülke. Türkiye'nin en az Paris, Londra, Berlin kadar güvenli olduğunu söylüyoruz. Türkiye, bulunduğu coğrafyaya rağmen halkının da desteğiyle başarılı bir süreci götürüyor. Bu organizasyonu da layıkıyla yerine getirecek güçtedir." değerlendirmesinde bulundu.
Futbol, basketbol ve voleybolda yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilip gidilmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Bak, "Bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer federasyonlar değerlendirirler. Ben daha önce de fikrimi beyan etmiştim. Dolayısıyla bunu ilgili arkadaşlarla değerlendiriyoruz." karşılığını verdi.
(AA)
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