Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Yalova'da

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına ilişkin, Türkiye'nin organizasyon kabiliyeti, mevcut tesisleri ve gelişen yapısıyla pek çok organizasyonu başarıyla yapacak nitelikte olduğunu belirterek, "Biz orada şanslıyız. Bu organizasyonu da layıkıyla yerine getirecek güçtedir." dedi.

Partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Bak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kente İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak üzere geldiğini, ziyaret edeceği üniversitede öğrenci yurtlarıyla ilgili talepleri dinleyeceğini belirtti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) olarak Türkiye çapında 764 yurtta yaklaşık 627 bin öğrenciyi misafir ettiklerini aktaran Bak, "2018 yılında da hedefimiz bu sayıya 100 bin ya da 100 binin üzerinde yatak ilave etmek. Dolayısıyla bu noktada yoğun bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

- Uyuşturucu ile mücadele

Bakanlık olarak özellikle gençlerin spora yönlendirilmesini arzu ettiklerini, uyuşturucuya bulaşmasını önlemek için sporun gücünü kullanmaya çaba gösterdiklerinin altını çizen Bak, şunları kaydetti: