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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ’’Kazanma hırsları, ortaya koydukları heyecan çok güzel bir duygu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ’’Kazanma hırsları, ortaya koydukları heyecan çok güzel bir duygu. İşte sporun birleştirici gücü bu’’ dedi.
21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsamında, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile protokol takımı arasında müsabaka düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen programda konuşan Bak, ’’Bize meydan okuyup bizi maça davet ettiler. Gerçekten iyi bir kamp dönemi geçirmişler. Bizi yendiler, kendilerini tebrik ediyoruz. Heyecanlarıyla, futbola, spora olan aşklarıyla bizlere çok güzel bir zaman geçirttiler. İnşallah Avrupa Şampiyonası’nda milli takım olarak güzel bir neticeyle gelirler. Kazanma hırsları, ortaya koydukları heyecan çok güzel bir duygu. İşte sporun birleştirici gücü bu’’ ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanına teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Bak, 2020 Dünya Down Sendromu Olimpiyat Oyunları’nın Antalya’da yapılacağını belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ’’Kardeşlerimizle futbol oynamaktan onur duyduk. Yenildik ama zevk adlık, tebrik ediyoruz. Ampute Milli Takımımız destan yazdı, Görme Engelli Futbol Takımımız destan yazıyor. İnşallah Down Sendromlu Özel Takımımız da destan yazacak. 2020’de onları Antalya’da ağırlamaktan onur duyacağız’’ şeklinde konuştu.
’’Ellerinden tutulduğunda, destek olunduğunda neleri başarabileceklerinin en güzel örneği bu çocuklarımız’’
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya , ’’Çok keyifli bir maç izledik. Başarılarınızın devamını diliyorum. Avrupa’dan kupa ile dönmenizi dört gözle bekliyoruz. Ellerinden tutulduğunda, destek olunduğunda neleri başarabileceklerinin en güzel örneği bu çocuklarımız. Her birinin ailesine ayrıca teşekkür etmek istiyorum çünkü ailelerinin özverisi, desteği ile birlikte bugünlere geldiler. Biz devlet olarak, bakanlık olarak özel sporcularımızın yanındayız. Hepsini çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayesinde engelli bireylerimize karşı hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Dünyadaki tüm down sendromlu kardeşlerimizi kucaklıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından sporculara madalyalarının verildikten sonra, İhlas Haber Ajansı’nın da plaket aldığı plaket töreni gerçekleşti.

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