Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu coğrafyada biz her zaman ayakta kalacağız ve güçlü olacağız. Askerimiz Münbiç'e girdi. Bu coğrafyada herkes şunu gördü, Türk ordusu bu coğrafyadaki en güçlü ordudur." dedi.

Bak, Kastamonu Gazi Stadı'ndaki incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadı Dağı Mahalli İdareler Eğitim Merkezi (MİEM) tesislerinde de incelemelerde bulunduğunu belirtti. MİEM ile ilgili 20 milyon liralık bir proje yapıldığını ifade eden Bak, "O proje ile birlikte orayı Olimpiyat Hazırlık Merkezi haline getiriyoruz. Stadyum yapımı için de hazırlıkları yaptık. Onu da 2019 yatırım programına aldıracağız. Onun çalışmalarını da yapıyoruz. Güzel, 12 bin 500 kapasiteli bir stadyum yapacağız. Uygun bir butik stat planlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içerisinden geldiğini ve sporu çok iyi bildiğini belirten Bak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin spor alt yapısındaki bu hızlı değişim, bu güçlü projeler bizi aynı zamanda spor ülkesi haline getiriyor. Spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Bu nedenle yaptığımız stadyumlar ortada. Türkiye şu anda 34 stadyum projesini yürütüyor. Bunların 17 tanesi tamamlandı. 6 tanesi yıl sonunda tamamlanmış olacak. 5-6 tanesinin de ihalesini yaptık. Süreçler devam ediyor. Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday. Bu adaylıktaki en büyük gücümüz hem hazırlanan dosya, hem de dosyada yer alan stadyumlar; Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Konya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Samsun statları. Her tarafta eserler yükseliyor. Bu da bizim şansımızı artırıyor. Güçlü bir dosyamız var. İnşallah eylül ayında belli olacak. Bu arada biz 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adayız. Orada da diyaloglarımız iyi gidiyor. Sporun her noktasında gelişen bir yatırım ağı var."