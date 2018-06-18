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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

"Bu coğrafyada biz her zaman ayakta kalacağız ve güçlü olacağız. Askerimiz Münbiç'e girdi. Bu coğrafyada herkes şunu gördü, Türk ordusu bu coğrafyadaki en güçlü ordudur" - "Cumhuriyet tarihinde yapılan tesis sayısı bin 575, sadece AK Parti döneminde, 16 yılda yapılan tesis sayısı - küçükleri saymıyoruz - 2 bin 700 civarında" - "Eserler ortada. Öbür taraftaki adayların çaktıkları bir çivi yok. Aksine yapılan projeleri durduracaklarını, kapatacaklarını ifade ediyorlar"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu coğrafyada biz her zaman ayakta kalacağız ve güçlü olacağız. Askerimiz Münbiç'e girdi. Bu coğrafyada herkes şunu gördü, Türk ordusu bu coğrafyadaki en güçlü ordudur." dedi.

Bak, Kastamonu Gazi Stadı'ndaki incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadı Dağı Mahalli İdareler Eğitim Merkezi (MİEM) tesislerinde de incelemelerde bulunduğunu belirtti. MİEM ile ilgili 20 milyon liralık bir proje yapıldığını ifade eden Bak, "O proje ile birlikte orayı Olimpiyat Hazırlık Merkezi haline getiriyoruz. Stadyum yapımı için de hazırlıkları yaptık. Onu da 2019 yatırım programına aldıracağız. Onun çalışmalarını da yapıyoruz. Güzel, 12 bin 500 kapasiteli bir stadyum yapacağız. Uygun bir butik stat planlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içerisinden geldiğini ve sporu çok iyi bildiğini belirten Bak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin spor alt yapısındaki bu hızlı değişim, bu güçlü projeler bizi aynı zamanda spor ülkesi haline getiriyor. Spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Bu nedenle yaptığımız stadyumlar ortada. Türkiye şu anda 34 stadyum projesini yürütüyor. Bunların 17 tanesi tamamlandı. 6 tanesi yıl sonunda tamamlanmış olacak. 5-6 tanesinin de ihalesini yaptık. Süreçler devam ediyor. Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday. Bu adaylıktaki en büyük gücümüz hem hazırlanan dosya, hem de dosyada yer alan stadyumlar; Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Konya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Samsun statları. Her tarafta eserler yükseliyor. Bu da bizim şansımızı artırıyor. Güçlü bir dosyamız var. İnşallah eylül ayında belli olacak. Bu arada biz 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adayız. Orada da diyaloglarımız iyi gidiyor. Sporun her noktasında gelişen bir yatırım ağı var."

Kastamonu'nun AK Parti'ye destek verdiğine işaret eden ve vatandaşlardan 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verip Meclise AK Parti'den 3 milletvekili göndermelerini isteyen Bak, "Biz gelişen güçlü Türkiye istiyoruz. O yüzden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinde yapılan tesis sayısı bin 575, sadece AK Parti döneminde 16 yılda yapılan tesis sayısı - küçükleri saymıyoruz - 2 bin 700 civarında. Bir de onları yeniliyoruz. Her şey güçlü Türkiye için, her şey vatandaşlarımız için." ifadelerini kullandı.

- "Türk ordusu bu coğrafyadaki en güçlü ordudur"

Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlamasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada biz her zaman ayakta kalacağız ve güçlü olacağız. Bu coğrafyada herkes şunu gördü, Türk ordusu bu coğrafyadaki en güçlü ordudur. Terör örgütleri ile yıllarca mücadele etmiştir. Şu anda da kararlı bir şekilde hem Fırat Kalkanı operasyonu yaparak DEAŞ'a ağır bir darbe indirmiştir. 3 bin 500 DEAŞ militanını, YPG militanını ortadan kaldırmıştır ve Suriyelilere güvenli bölge oluşturdu. Şimdi Cerablus'a bayrama insanlar gitti. 180 bine yakın insan oraya döndü, bayrama gitti, yerleşiyorlar. Ardından Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin'deki oyunu da bozdu. Orada ki siperleri ve mevzilerin hepsini yerle bir etti. Afrin'den Özgür Suriye Ordusu'yla silindir gibi geçti. Şimdi de Amerikalılarla yapılan görüşmeler neticesinde askerlerimiz Münbiç'e girdi. Tabi Kandil'e operasyon sürüyor. O yüzde bu ordumuz, bu milletimiz, bu coğrafyanın bin yıldır olduğu gibi mücadele etmeye, ayakta kalmaya ve güçlü Türkiye'nin adımlarını atmaya devam edecektir. "

- "Teröre destek verenleri ziyaret edip sahaya inen adaylar var"

24 Haziran'daki seçimin önemini vurgulayan Bak, projeleri ile ortada bir liderin olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Hizmetleri ile sahada olan bir AK Parti ve Cumhur İttifakı var. Gördüğünüz gibi karşı taraftan terör ile nasıl mücadele edecekleri, ne yapacaklarıyla ilgili bir şey yok. Aksine teröre destek verenleri ziyaret edip sahaya inen adaylar var. Niye bir şehit ailesini ziyaret etmediniz? Orada kahramanca mücadele eden askerlerimizi, polisimizi onları niye değerlendirmiyorsunuz? Askerle ilgili değerlendirmeler yapıyorsunuz. Askere moral vereceğinize 'Benim de morale ihtiyacım var.' diyerek çok anlamsız bir değerlendirme içerisinde bulundu. Bunları milletimiz görüyor. Biz de ülkeyi seven güçlü millet, güçlü devlet ve güçlü Türkiye için adım atan lider var. Cumhur İttifakı da bunu destekliyor. İnşallah 24 Haziran'da kazanan millet olacaktır. Bu işin kararını millet verecek. Dışarıdan oyun yapanlar ülkemize tuzak kuranların hiçbirine milletimiz prim vermeyecek. Bu zamana kadar olduğu gibi."

- "Öbür taraftaki adayların çaktıkları bir çivi yok"

Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ovit Tüneli'nin açılışının yapıldığını hatırlatan Bak, "Eserler ortada. Öbür taraftaki adayların çaktıkları bir çivi yok. Aksine yapılan projeleri durduracaklarını, kapatacaklarını ifade ediyorlar. 'Şunu yaptırmayacağız, bunu yaptırmayacağız'. Sanki bir yıkım ekibi gibi. Ama millet her zaman yapanı, ülkeye taş üstüne taş koyanı destekliyor. Benim gördüğüm Kastamonu hazır. 24 Haziran'da vakit Kastamonu vakti, vakit Türkiye vakti diyeceğiz. Sandıklardan tüm dünyaya çok güzel bir mesaj vereceğimize yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bak'a ziyaretleri sırasında Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş da eşlik etti.

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