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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak drone uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde spor etkinliklerinin yapıldığı alanda drone uçurdu.Turkcell tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve ana konusu yapay zeka olan Turkcell Teknoloji Zirvesinde renkli görüntüler yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak drone uçurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde spor etkinliklerinin yapıldığı alanda drone uçurdu.
Turkcell tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve ana konusu yapay zeka olan Turkcell Teknoloji Zirvesinde renkli görüntüler yaşandı. Zirveyi takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor etkinliklerinin yapıldığı alanda drone uçurdu.
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun eşlik ettiği Bakan Bak, önce Zeka Küpü öğrencilerinin geliştirdiği ürünlerin yer aldığı standı ziyaret etti. Ardından ‘Hayal Ortağım standında görme engelli gençlerle sohbet eden Bakan Bak, daha sonra droneların uçurulduğu alana geldi. Burada drone uçuran Bak, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Akça ve Genel Müdürü Terzioğlu’na Türkiye’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak drone uçurdu

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