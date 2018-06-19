Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, yurt dışı kaynaklı sinema filmi, çizgi film, oyun ve müzik kliplerinde İslamofobik unsurların yanı sıra milli, manevi ve ahlaki değerlere yapılan zarar verici içeriklere karşı gençlerin ve ebeveynlerinin farkındalıklarının artırılması amacıyla "Farkındayız" projesini hayata geçirdi.
GSB'den yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde kapsamlı bir çalışma yapılarak 13 sinema filmi, 9 çizgi film, 13 oyun ve 3 müzik klibinde, değerlere karşı olumsuz içerikler bulunduğu tespit edildi.
Açıklamada ayrıca, genç potansiyeli yüksek olan ülkelere karşı planlı bir şekilde uygulanan bilinçaltı tahribatlarla milli, manevi ve ahlaki değerlere zarar verdiği tespit edilen içeriklerin tüm detaylarının "www.farkindayiz.gov.tr" web sitesi üzerinden erişime açıldığı bildirildi. Sitede ayrıca değerlere karşı olumsuz ögeler taşıyan içeriklerin gönderilebileceği bir ihbar hattı da oluşturuldu.
Dünyanın dijital endüstriyi kullanarak gençlerin değerlerinin nasıl tahrip edildiğinin farkına varılması ve milli değerleri destekleyici içerikler ve yapımların artırılmasının sağlanması gerekliliği vurgulanan projede, tespit edilen içeriklerin görüntülü analizlerine ise 'Farkındayız' Youtube kanalı üzerinden ulaşılabilecek.
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