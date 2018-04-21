Gençlik Ve Spor Bakanlığı’ndan, projelere maddi destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) yönelik Proje Teklif Çağrısına çıktı. “Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Bağımlılıkla Mücadele”, “Kültür ve Sanat”, “Yenilikçi Fikir”, “Sosyal Uyum”, “Kitap Kahve” ve “Mobil Gençlik Merkezi” alanlarında sunulan projelere maddi destek verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin kişisel, sosyal gelişimlerini desteklemek, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve potansiyellerini açığa çıkarmak amacıyla üretilen projelere destek vermeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) yönelik Proje Teklif Çağrısında bulunuldu.

Gençlere daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amacıyla Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına (2018 - II Genel Çağrı) çıkıldı.

STK’lara Proje Çağrısı

“Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Bağımlılıkla Mücadele”, “Kültür ve Sanat”, “Yenilikçi Fikir”, “Sosyal Uyum”, “Kitap Kahve” ve “Mobil Gençlik Merkezi” alanlarında sunulan projelere 10 bin - 150 bin TL arasında maddi destek verilecek.

Mobil Gençlik Merkezi projeleri için Bakanlığa bağlı bir Gençlik Merkezi ile işbirliği protokolü imzalayan STK proje teklifinde bulunabilecek.

Proje başvuruları Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (https://gpdp.gsb.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Proje başvurusu yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün e-devlet sistemine kayıt olması gerekiyor.

Proje başvuruları 27 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

Proje başvuruları 27 Nisan 2018 tarihinde saat 09.00’da başlayacak. Başvurular 13 Mayıs 2018 tarihinde saat 24.00’te sona erecek.

Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde değerlendirmeye alınacak.

Program kapsamında her bir proje yürütücüsünün en fazla iki proje teklifi değerlendirmeye alınacak, aynı Proje Koordinatörü tarafından Programa en fazla iki proje teklifi sunulabilecek.

Başvuru formu ve ekleri, başvuru aşamasında elden ya da posta yoluyla Bakanlığa ayrıca teslim edilmeyecek. Bakanlık tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması durumunda proje yürütücüsüne bilgi verilecek ve Proje Destek Sözleşmesinin imzalanması için gerekli belgeler talep edilecek.

Başvuru Program Kılavuzu http://gsb.gov.tr/Sayfalar/3068/3065/program-uygulama-kilavuzu.aspx adresinden temin edilebilecek.