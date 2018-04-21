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Genekurmay Başkanı Akar, karargahta çocukları ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 00:05 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, şehit çocukları ve karargâh personelinin çocukları ile bir araya geldi.

Genekurmay Başkanı Akar, karargahta çocukları ağırladı

ANKARA (DHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, şehit çocukları ve karargâh personelinin çocukları ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda gerçekleşen buluşmada Orgeneral Hulusi Akar, çocukların bayramını kutladı. Akar, çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

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Genekurmay Başkanı Akar, karargahta çocukları ağırladıGenekurmay Başkanı Akar, karargahta çocukları ağırladıGenekurmay Başkanı Akar, karargahta çocukları ağırladıGenekurmay Başkanı Akar, karargahta çocukları ağırladı

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