Genekurmay Başkanı Akar, karargahta çocukları ağırladı

ANKARA (DHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, şehit çocukları ve karargâh personelinin çocukları ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda gerçekleşen buluşmada Orgeneral Hulusi Akar, çocukların bayramını kutladı. Akar, çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

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