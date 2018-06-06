Genel af 2018'de çıkacak mı? İYİ Parti'den genel af yorumu

24 Haziran seçimlerinde İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, iddia edilen Kandil operasyonu ve seçim sürecini SÖZCÜ'den Nil Soysal'a değerlendirdi. Özdağ yine çok çarpıcı iddialarda bulundu. – Nedir bu Kandil operasyonu? Erdoğan seçimleri kazanmak için her şeyi kullanıyor. Türk Ordusu dahil. 16 seneden bu yana bir operasyon gerçekleştirmeyen Erdoğan seçimlere 20 gün kala bir Kandil operasyonu yapıyor ise bu askeri değil, politik propaganda amaçlı bir operasyondur. SONUÇ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL İran topraklarından Irak'a inmeden kapsamlı ve sonuç alıcı bir Kandil operasyonu mümkün değildir. Olan ne derseniz; 10 Mart'ta bir operasyon başladı. Operasyonun hedefi Hakurk civarına inip, Avaşin- Basyan Hakurk bağını kesmek, bu hattan gelebilecek saldırıları engellemek için Hakurk'un kuzeyine doğru etki alanımızı genişletmekti. Az sayıda birlikle ve askeri anlamda akıllıca bir operasyondu. Bu arada PKK da çekiliyordu. Çünkü PKK, gücünü büyük ölçüde Suriye ve Sincar'a aktardı. Kandil'de 300, Hakurk'ta 200 PKK'lı olduğu söyleniyor. Seçim yaklaşınca AKP, Hakurk'un güneyinden dolaşılıp Kandil'e gidilmesini istemiş. Kandil çok büyük bir bölge. Olabilecek şey, Kandil'in bir ucuna varıp, orada “Kandil fethedildi” fotoğrafı çektirip geri dönmek! Tabii PKK az sayıda olmasına rağmen saldırılara başladı ve şehitler geliyor.

BİZE AMBARGO UYGULANIYOR – Menbiç'te ABD ile anlaşma sağlanmış. Doğru mu? Hayır değil. Ortada bir yazılı metin, takvim yok. Sadece kamuoyuna yönelik psikolojik operasyon var. AKP, seçim için elinde olan olmayan her şeyi kullanıyor. – İç politikaya dönersek, İYİ Partili Kerim Yılmaz tutuklandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Halkbank'ın ABD'de yargılanma süreci sonrasında bir mali ceza ile karşı karşıya kalacağı biliniyordu. Zaten bununla ilgili bir söylenti çıkmıştı. Eski bir ağır ceza hakimi olan ve uzun yıllardan beri avukatlık yapan Kerim Yılmaz bu söylentiyi açık kaynaklardan faydalanılan bir istihbarat olarak Twitter'da paylaştı. Benzer şekilde 3 bin kişi paylaşmış. Birçok yerde de yazıldı. Hatta Mehmet Şimşek de bundan bahsetti. Hal böyleyken İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı. İnanılır gibi değil. Çünkü son 20 yılda böyle bir tutuklama yok Türkiye'de. Bu tür durumlarda asla hapis cezası uygulanmıyor, tutuklama yapılmıyor. Bu İYİ Parti'ye özel bir tutuklama,. İYİ Parti kurulduğundan beri çok büyük engellerle, ambargoyla karşı karşıya.