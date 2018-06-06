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Genel af 2018'de çıkacak mı? İYİ Parti'den genel af yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

Bahçeli'nin genel af çıkışının ardından genel af 2018'de çıkacak mı? sorusu gündemde... İYİ Partili Ümit Özdağ konuyla ilgili, "Bu kesinlikle bir ‘Saray operasyonu'dur. Devlet Bahçeli artık bir siyasi figür değil. Bunun altını çizelim. Af konusunda da bu kadar ısrarlı olması da sadece sarayın politikalarının yolunu açmak için yapılan bir çalışma." yorumunu yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, "Gündemimizde af yok." demişti. Bahçeli ise, "Geri adımımız düşünülemez" açıklamasını yapmıştı

Genel af 2018'de çıkacak mı? İYİ Parti'den genel af yorumu

24 Haziran seçimlerinde İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, iddia edilen Kandil operasyonu ve seçim sürecini SÖZCÜ'den Nil Soysal'a değerlendirdi. Özdağ yine çok çarpıcı iddialarda bulundu.

– Nedir bu Kandil operasyonu?

Erdoğan seçimleri kazanmak için her şeyi kullanıyor. Türk Ordusu dahil. 16 seneden bu yana bir operasyon gerçekleştirmeyen Erdoğan seçimlere 20 gün kala bir Kandil operasyonu yapıyor ise bu askeri değil, politik propaganda amaçlı bir operasyondur.

SONUÇ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL

İran topraklarından Irak'a inmeden kapsamlı ve sonuç alıcı bir Kandil operasyonu mümkün değildir. Olan ne derseniz; 10 Mart'ta bir operasyon başladı. Operasyonun hedefi Hakurk civarına inip, Avaşin- Basyan Hakurk bağını kesmek, bu hattan gelebilecek saldırıları engellemek için Hakurk'un kuzeyine doğru etki alanımızı genişletmekti. Az sayıda birlikle ve askeri anlamda akıllıca bir operasyondu. Bu arada PKK da çekiliyordu. Çünkü PKK, gücünü büyük ölçüde Suriye ve Sincar'a aktardı. Kandil'de 300, Hakurk'ta 200 PKK'lı olduğu söyleniyor. Seçim yaklaşınca AKP, Hakurk'un güneyinden dolaşılıp Kandil'e gidilmesini istemiş. Kandil çok büyük bir bölge. Olabilecek şey, Kandil'in bir ucuna varıp, orada “Kandil fethedildi” fotoğrafı çektirip geri dönmek! Tabii PKK az sayıda olmasına rağmen saldırılara başladı ve şehitler geliyor.

BİZE AMBARGO UYGULANIYOR

– Menbiç'te ABD ile anlaşma sağlanmış. Doğru mu?

Hayır değil. Ortada bir yazılı metin, takvim yok. Sadece kamuoyuna yönelik psikolojik operasyon var. AKP, seçim için elinde olan olmayan her şeyi kullanıyor.

– İç politikaya dönersek, İYİ Partili Kerim Yılmaz tutuklandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?

Halkbank'ın ABD'de yargılanma süreci sonrasında bir mali ceza ile karşı karşıya kalacağı biliniyordu. Zaten bununla ilgili bir söylenti çıkmıştı. Eski bir ağır ceza hakimi olan ve uzun yıllardan beri avukatlık yapan Kerim Yılmaz bu söylentiyi açık kaynaklardan faydalanılan bir istihbarat olarak Twitter'da paylaştı. Benzer şekilde 3 bin kişi paylaşmış. Birçok yerde de yazıldı. Hatta Mehmet Şimşek de bundan bahsetti. Hal böyleyken İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı. İnanılır gibi değil. Çünkü son 20 yılda böyle bir tutuklama yok Türkiye'de. Bu tür durumlarda asla hapis cezası uygulanmıyor, tutuklama yapılmıyor. Bu İYİ Parti'ye özel bir tutuklama,. İYİ Parti kurulduğundan beri çok büyük engellerle, ambargoyla karşı karşıya.

PENGUEN KANALLARI İYİ PARTİ’Yİ ADETA YOK SAYIYOR

– TV yasakları için ne diyeceksiniz?

İYİ Parti'ye hemen hemen hiçbir kanalda yer ve söz verilmiyor. İYİ Parti'den bahsedilmiyor. En son 1 Nisan'da yapılan kongremize 23 bin kişi katılmıştı ve bu sayı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan en büyük parti kongresi katılım sayısıydı. Bu bile başlı başına bir hadiseydi. Orada penguen kanalları hiçbir haber yapmadılar. Adeta İYİ Parti'yi yok sayıyorlar. Buna rağmen partiyi taşıyan ana dinamik olan dip dalganın devam ettiğini de görüyoruz.

– Af meselesi şu anda çok gündemde.

Bu kesinlikle bir ‘Saray operasyonu'dur. Devlet Bahçeli artık bir siyasi figür değil. Bunun altını çizelim. Devlet Bahçeli sadece sarayda planlanan süreçlerin icracısı olarak sahnede rol alıyor. Af konusunda da bu kadar ısrarlı olması da sadece sarayın politikalarının yolunu açmak için yapılan bir çalışma.

TBMM’DE AKP AZINLIĞA DÜŞECEK

– Siyasette ortam giderek geriliyor. Bir kaos tehdidi görüyor musunuz?

Hayır. Bizim siyasetimizi penguen kanalları vermese de SÖZCÜ Gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Halk TV, FOX TV, Tele 1 veriyor. Bunlar Erdoğan'ın iktidardaki son günleri. Soruyorlar bazen, “Kaybetse bırakır mı?” diye. Tabii ki bırakacak. Burası muz cumhuriyeti değil. Biz bürokraside de bu değişimin sinyallerini alıyoruz. Daha önce bizi hiç aramayan üst düzey bürokrasiden telefonlar alıyoruz. 2002'den beri çalmayan telefonlarımız çalmaya başladı. İktidar partisindeki metal yorgunluğu kendisini her boyutu ile gösteriyor. 24 Haziran'da değişimin ilk aşaması gerçekleşecek ve TBMM'de AKP azınlığa düşecek. 8 Temmuz'da iki aday arasında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini Meral Akşener kazanacak

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ümit Hocam ADAMsın
MİLLET YEMEZ ASKERİ SİAYSİ PROPAGANDALARI ...
ADAM SONUÇ ALINMASIN DİYE HİÇ GİTMEDİGİ CAMİYE GİDİP DUA EDİYORDUR.SİYASİ TARİHE GECECEK PERVANELERDEN BİREDE BU OLACAK.
Bu ip den bir gazoz olmayacağını baştan beri biliyorduk.Bilmeyenlerde artık görüyor.
Saray MHP'lilerin oyunu almak için, Bahçeli aracılığı ile böyle bir oyun içerisinde. Saray güya Bahçelinin isteği üzerine affı kabul edecek. Böylece MHP'li seçmene bak sizin dediklerinizi de yapıyoruz. Cum. Başkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a oy vermelerini sağlamak amaçlı bir oyun. MHP'li seçmen parlamento seçiminde Cum ittifakına oy verecek ama Cub.Başkanğı seçiminde Meral Akşener ve Muharrem İnce arasında oylar paylaşılacak. Sarayın en büyük korkusu bu. Onun için saray her oyunu oynamak istiyor.
teşekkürler ümit özdag.herşey dogru söylüyonda, akp li seçmen diyoki tayyip ülkeyi satsa tayyipe oy verrim diyor.
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