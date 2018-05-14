Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevini yürüten Yalçın Topçu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleri öncesi yaptığı "genel af" çağrısını değerlendirdi.
"Kader mahkûmlarının affına dair, ailelerin bir beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Bu hususta biz de birçok mektup ve mesaj alıyoruz" diyen Topçu, "Kader mahkûmlarını affı, sayın Bahçeli'nin de ifadesiyle ‘tartışmaya ve konuşmaya değer bir mesele'dir. Bu konuda affın çıkacağını ümit ettiklerini kararlı bir şekilde belirttiler. Hayırlı olur inşallah” ifadesini kullandı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ASİAD) 11 ülkenin katılımıyla düzenlediği Kültür Festivali’ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 11 ülkenin Büyükelçilik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Burada bir konuşma yapan Topçu, “Ülkemizde 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin yüksek katılımla yeni bir demokrasi şöleni olarak tarihe geçmesini diliyorum. Ülkemiz için olduğu kadar, medeniyet coğrafyamız için de önemli olan bu seçim hayırlı olsun” dedi.
'HAYIRLI OLUR İNŞALLAH'
Yalçın Topçu, sözlerinin devamında ”Kader mahkumlarının affına dair, ailelerin bir beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Bu hususta biz de birçok mektup ve mesaj alıyoruz. Kader mahkumlarını affı, MHP’nin sayın genel başkanının da ifadesiyle ‘tartışmaya ve konuşmaya değer bir meseledir. Bu konuda affın çıkacağını ümit ettiklerini kararlı bir şekilde belirttiler. Hayırlı olur inşallah” ifadesini kullandı.
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