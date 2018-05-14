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Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

Genel af çıkacak mı? MHP lideri Bahçeli'nin 'af' çağrısıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu 'Kader mahkûmlarının affına dair bir beklenti var, tartışmaya değer' dedi.

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevini yürüten Yalçın Topçu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleri öncesi yaptığı "genel af" çağrısını değerlendirdi.

"Kader mahkûmlarının affına dair, ailelerin bir beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Bu hususta biz de birçok mektup ve mesaj alıyoruz" diyen Topçu, "Kader mahkûmlarını affı, sayın Bahçeli'nin de ifadesiyle ‘tartışmaya ve konuşmaya değer bir mesele'dir. Bu konuda affın çıkacağını ümit ettiklerini kararlı bir şekilde belirttiler. Hayırlı olur inşallah” ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ASİAD) 11 ülkenin katılımıyla düzenlediği Kültür Festivali’ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 11 ülkenin Büyükelçilik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Burada bir konuşma yapan Topçu, “Ülkemizde 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin yüksek katılımla yeni bir demokrasi şöleni olarak tarihe geçmesini diliyorum. Ülkemiz için olduğu kadar, medeniyet coğrafyamız için de önemli olan bu seçim hayırlı olsun” dedi.

'HAYIRLI OLUR İNŞALLAH'

Yalçın Topçu, sözlerinin devamında ”Kader mahkumlarının affına dair, ailelerin bir beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Bu hususta biz de birçok mektup ve mesaj alıyoruz. Kader mahkumlarını affı, MHP’nin sayın genel başkanının da ifadesiyle ‘tartışmaya ve konuşmaya değer bir meseledir. Bu konuda affın çıkacağını ümit ettiklerini kararlı bir şekilde belirttiler. Hayırlı olur inşallah” ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kader mahkumu nedemek? Eroin satan, birilerinin boğazına bıçak dayayıp parasını alan, insanların canına malına saldıranlar kader mahkumu mu oluyor. Yani onların hiç bir suçu yok, kaderlerinde öyle yazdığı için mi hapisteler ???
herkez son 1 şansı hak eder değilmi ?
Be vicdansızlar hırsıza uğursuza hatta köprüden kaçak geçene varıncaya af çıkarttınız da bodrosunda haciz olan borç batağına saplanmış çalışanlar cehennemi yaşıyor bir tek onlara bir şey yapmadınız alacağınız olsun bu insanlar ne yaptı size yazıklar olsun
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