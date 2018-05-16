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'Genel af' çıkışı sonrası birbirlerine girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 07:39 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af çıkarılması konusundaki "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız" çıkışına ilişkin "Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?" diyen Star yazarı Nuh Albayrak’a tepki gösterdi. Sözlü “Nuh Albayrak gibi gazeteciler MHP'nin Cumhuriyet'in kurucu iradesinin bekçiliğinden kaynaklanan analarının ak sütü gibi helal, daimi iktidar ortaklığını anlayamazlar” dedi

'Genel af' çıkışı sonrası birbirlerine girdiler

Nuh Albayrak için gazeteci Enver Ören’i kastederek “Enver abisinin beslemesi ve kültür olarak da iktidarların sıcak kucağına bağlılığı bağımlılığa dönüşmüş olan” nitelemesinde bulunan Sözlü “Nuh Albayrak gibi gazeteciler MHP'nin Cumhuriyet'in kurucu iradesinin bekçiliğinden kaynaklanan analarının ak sütü gibi helal, daimi iktidar ortaklığını anlayamazlar” ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Bahçeli, 12 Mayıs 2018'de Twitter'dan "af" konusu tartışılmalı demiş, hükümet cephesinden "Gündemimizde yok" açıklaması gelmişti.

Bahçeli daha sonra yaptığı açıklamada, "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz" demişti.

Star yazarı Nuh Albayrak, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz " sözlerine tepki göstermişti. "Bu ne demek?" diye soran Albayrak, "Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?" ifadesini kullanmıştı.


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genel af Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Nuh Albayrak

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Nuh Albayrak doğru demiş...
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