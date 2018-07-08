HABER

"Genel Başkan kurultayı toplamalıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

CHP Uşak İl Gençlik Kolları Başkanı Turan Özsoy: - "Seçim günü umut tacirliği yapan Genel Merkez ve Genel Başkan, değişim çağrısıyla kurultayı toplamalıdır"

İSTANBUL (AA) - CHP Uşak İl Gençlik Kolları Başkanı Turan Özsoy, "Seçim günü umut tacirliği yapan Genel Merkez ve Genel Başkan, değişim çağrısıyla kurultayı toplamalıdır." dedi.

"Değişim Gençliği" adıyla, Türkiye'nin farklı ilçelerinden gelen yaklaşık 200 kişilik grup, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde buluşarak, CHP'de değişimin gerekli olduğuna dair açıklama yaptı.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Özsoy, 24 Haziran seçiminin Türkiye'nin kader seçimi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Seçimden istediğimiz sonucu alamadık. Birlikte üretmek, barış içinde yaşamak isteyen bizler seçimden mağlup ayrıldık. Hal böyle olunca da Türkiye'de geniş kitlelerin umudu, muhalefet cephesinin lideri konumundaki partimizde mutlak suretle bir değişimin kaçınılmazlığına dikkat çekiyoruz. 'AKP seçimin kaybedenidir' anlayışını reddediyoruz. AKP ve onun stepnesi kazanmıştır. Gerçeklik budur. Bilimsel verileri esas alan gençler bunu görmektedir. Karanlık bir geleceğe karşı umudunu yitirmeyen bizler buradayız çünkü bizler, 'Para yoksa bulunur ordu yoksa kurulur diyen birinci ve ebedi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenleriz."

Değişimle bir kişiyi, bir ismi işaret etmediklerini dile getiren Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçim günü umut tacirliği yapan Genel Merkez ve Genel Başkan, değişim çağrısıyla kurultayı toplamalıdır. Alt kadrolara baskı yapmaktan vazgeçilmeli değişim rüzgarının önüne set çekilmemelidir. Genel merkez yöneticileri 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı, meclis üyesi belirleyecek diye milyonların geleceği karartılmamalıdır." dedi.

"Koltuk sevdalılarının bu partide yeri yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçimi kaybetmiş genel başkan" ve "Cumhuriyetin kurucu ayarlarına geri dönelim" pankartları taşıyan grup, "Değişim için yeterince bekledik" ve "Değişim, değişim, değişim" şeklinde slogan attı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...Bir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...
Modacı Cemil İpekçi, Kula'yı gezdiModacı Cemil İpekçi, Kula'yı gezdi
Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmelerBedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri CHP Şişli İlçe Başkanlığı CHP Uşak İl Gençlik Kolları Başkanı Turan Özsoy muharrem ince mustafa kemal atatürk

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.