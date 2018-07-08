"Genel Başkan kurultayı toplamalıdır"

İSTANBUL (AA) - CHP Uşak İl Gençlik Kolları Başkanı Turan Özsoy, "Seçim günü umut tacirliği yapan Genel Merkez ve Genel Başkan, değişim çağrısıyla kurultayı toplamalıdır." dedi.

"Değişim Gençliği" adıyla, Türkiye'nin farklı ilçelerinden gelen yaklaşık 200 kişilik grup, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde buluşarak, CHP'de değişimin gerekli olduğuna dair açıklama yaptı.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Özsoy, 24 Haziran seçiminin Türkiye'nin kader seçimi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Seçimden istediğimiz sonucu alamadık. Birlikte üretmek, barış içinde yaşamak isteyen bizler seçimden mağlup ayrıldık. Hal böyle olunca da Türkiye'de geniş kitlelerin umudu, muhalefet cephesinin lideri konumundaki partimizde mutlak suretle bir değişimin kaçınılmazlığına dikkat çekiyoruz. 'AKP seçimin kaybedenidir' anlayışını reddediyoruz. AKP ve onun stepnesi kazanmıştır. Gerçeklik budur. Bilimsel verileri esas alan gençler bunu görmektedir. Karanlık bir geleceğe karşı umudunu yitirmeyen bizler buradayız çünkü bizler, 'Para yoksa bulunur ordu yoksa kurulur diyen birinci ve ebedi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenleriz."