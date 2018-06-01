"Genel Başkanlığa layık görülmeyen kişi cumhurbaşkanı adayı oluyor"

Akdağ, "Cumhurbaşkanı adayından birisi bir mitingde '4. köprüyü yapacağım' diyor. İstanbul'a gelince televizyon programında kendisine 'nereye yapacaksınız' diye sordular. Cevap olarak 'ben onu mitingde lafın gelişi söylemiştim' diyor. Şimdi bu insanlar Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmaya aday oluyorlar. Kendi partisinin genel başkanı olmaya layık görülmeyen kişi, gelip bizim karşımıza çıkıp 'bizi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçin' diyor. Bu olacak iş mi, bize usta lazım. Türkiye'yi 2023'e taşıyacak, Türkiye'yi Cumhuriyetin 100. yılında büyük, kuvvetli bir ülke refah içinde zengin bir ülke haline getirecek bir lider lazım. Bu ustanın bir ekibi lazım." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin konuştuğunu AK Parti'nin ise iş yaptığını vurgulayarak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi.

Erzurum'daki 429 milyon TL değerindeki 16 tesisin temelinin atılması ve 14 tesisin açılışının yapılması dolayısıyla Havazbaşı Kent Meydanı'nda bir tören düzenlendi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Kendi partisinin genel başkanı olmaya layık görülmeyen kişi, gelip bizim karşımıza çıkıp 'bizi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçin' diyor. Bu olacak iş mi, bize usta lazım." dedi.

- "Biz böyle acemi birine ülkeyi nasıl teslim edeceğiz"

Türkiye'yi her anlamda ileriye taşıyacak ustanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Akdağ, bir işin konuşmakla değil, yapmakla gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi işaret eden Akdağ, "Ben diyor, 16 gün bile devleti yönetmedim ama siz beni bir cumhurbaşkanı seçin de görün nasıl yönetecem. Biz böyle acemi birine ülkeyi nasıl teslim edeceğiz. Biz bir ustanın peşinden gideceğiz, vakit Türkiye vakti, vakit Erzurum vakti, durmak yok yola devam." diye konuştu.

- "Arıcılığa destek için bal ormanları kuruyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Erzurum'un orman varlığı bakımından yüzde 10'larda bulunduğuna değinerek, rakamın çok düşük olduğunu aktardı.

Kentteki orman varlığını yüzde 15'lere çıkarmaları gerektiğini anlatan Eroğlu, şunları söyledi:

"Bu bakımdan özellikle burada bölge müdürlükleri, işletme müdürlükleri var, onlar da çok çalışıyor. Biz şimdi orman köylerine çok destek veriyoruz. Süt sığırcılığı, koyunculuk her türlü desteği veriyoruz. En yakın ormanlık alanda gelir getirici ormanlık alanı kuruyoruz. Eskiden arıcılar ormana giremezdi, yasaktı. Şimdi tam tersine bal ormanları kuruyoruz, arıcılığa her türlü desteği vereceğiz. Yer yoksa yer, para yoksa para, kovan yoksa kovan vereceğiz."