İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Basit bir değerlendirme yapmak gerekirse, bütün kara sınırlarımızın yaklaşık yüzde 44'ünü oluşturan iki ülkede, bugün güvenlik açısından devlet otoritesi yok mesabesindedir.Dolayısıyla bu coğrafyalarda son birkaç yıldır ortaya çıkan iç savaş, terör, DEAŞ tehdidi, PYD faaliyetleri gibi bütün olumsuzluklarla ilgili sınırlarımızda ciddi bir baskı var ve bunu tek başına göğüslemekle mükellefiz." dedi.

Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı, İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında MEB Şura Salonu'nda başladı. Toplantının açış konuşmasını yapan Soylu, ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek ilerleyen günlerde İzmir, İstanbul ve Eskişehir başta olmak üzere 15 şehirde daha toplantılar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Konuşmalarında sıklıkla "Türkiye tehditler ve fırsatlar ülkesidir." cümlesini kullandığına işaret eden Soylu, bu ifadenin Türkiye'nin genel durumuyla ilgili olduğunu söyledi.

Her ne kadar bugün dünya üzerinde terör ve şiddeti, buna bağlı olarak uyuşturucuyu başka ülkelere karşı bir silah olarak kullanan bir irade söz konusu olsa da Türkiye için böyle bir yaklaşımın ne dün ne de bugün geçerli olduğunu, bundan sonra da olmayacağını ifade eden Soylu, şunları kaydetti: