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Genel Müdür Başa ve Başkan Uyan TESKİ’nin Marmaraereğlisi yatırımlarını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:47 | Son Güncelleme

TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ile birlikte, TESKİ’nin Marmaraereğlisi yatırımlarını değerlendirdi.Başkan İbrahim Uyan Başkan Yardımcısı İrfan Tütün ile beraber Genel Müdür Başa’yı makamında ziyaret etti.

Genel Müdür Başa ve Başkan Uyan TESKİ’nin Marmaraereğlisi yatırımlarını değerlendirdi

TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ile birlikte, TESKİ’nin Marmaraereğlisi yatırımlarını değerlendirdi.
Başkan İbrahim Uyan Başkan Yardımcısı İrfan Tütün ile beraber Genel Müdür Başa’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette TESKİ Genel Müdür Yardımcısı İ.Feyzi Ünal da yer aldı. Ziyaret sırasında, özellikle yaz aylarında turizm sebebiyle artan nüfustan dolayı Marmaraereğlisi ilçe merkezi ve Yeniçiftlik Mahallelerinde yaşanan su problemlerinin TESKİ tarafından çözüldüğü ve artık su sorunu yaşanmadığı dile getirildi. Yenilenen içme suyu arıtma tesisleri sayesinde vatandaşların daha sağlıklı su içtiği, yenilenen atıksu arıtma tesisleri ile kapasitenin artırıldığı ve atıksuların standartlara uygun bir şekilde arıtıldığı ifade edildi.
Genel Müdür Başa Marmaraereğlisi ilçesinde TESKİ’nin devam eden yatırımlarının tamamlanmasının vatandaşı çok rahatlatacağını ve şu anda Sultanköy Kanalizasyon İnşaatının hızla devam ettiğini ifade etti.
Toplantıda Yeniçiftlik Mahallesi özel olarak incelendi. 2018 yılı içinde Yeniçiftlik Mahallesinde yapılması planlanan kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı projeleri incelendi.
Genel Müdür Başa Marmaraereğlisi Belediyesi ile gayet uyum içinde çalıştıklarını, Tekirdağ için oldukça önemli olan Marmaraereğlisi ilçesinin altyapı sorunlarının çözülmesi için her zaman destek verebileceklerini ifade etti.
Başkan Uyan, TESKİ’nin Marmaraereğlisi’ne yaptığı altyapı yatırımları için Genel Müdür Başa’ya teşekkür etti. 2018 yılı içinde de yatırımların devam edeceğinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Genel Müdür Başa ve Başkan Uyan TESKİ’nin Marmaraereğlisi yatırımlarını değerlendirdi

Genel Müdür Başa ve Başkan Uyan TESKİ’nin Marmaraereğlisi yatırımlarını değerlendirdi

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