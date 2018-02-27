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Genel Müdür Önal’ın eniştesi vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kültür Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal’ın eniştesi 65 yaşındaki Hüseyin Gebeş hayatını kaybetti.Kdz.

Genel Müdür Önal’ın eniştesi vefat etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kültür Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal’ın eniştesi 65 yaşındaki Hüseyin Gebeş hayatını kaybetti.
Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde şoför olarak çalıştıktan sonra emekli olan evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Gebeş, uzun süredir yaşadığı rahatsızlık sonucu tedavi görüyordu. Dün akşam vefat eden Gebeş için bu gün öğle namazı sonrasında Kışla Camii’nde cenaze töreni düzenledi. Helallik alınması ve cenaze namazının ardından Gebeş’in naaşı Kışla Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine Kültür Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Özer, Kdz. Ereğli Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Cem Koç, Kışla Mahallesi Muhtarı Muhammet Demir, Kdz. Ereğli Belediyesi Eski Meclis Üyesi İsmet Koç ile mahalle sakinleri ve Gebeş ailesinin yakınları katıldı.

Genel Müdür Önal’ın eniştesi vefat etti

Genel Müdür Önal’ın eniştesi vefat etti

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