HABER

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 20:11 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 103 yıl önce cepheden çekilen fotoğrafları paylaştı.

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)- GENELKURMAY Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 103 yıl önce cepheden çekilen fotoğrafları paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, arşivden zafere ilişkin pek çok bilinmeyen fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda destan yazan Mehmetçiğin nöbet tutarken, siperde beklerken ve top bataryalarıyla atış yaptığı anlar ile revir yer alıyor. Cephe hattından dikkat çeken fotoğraflarda, dönemin zorlu şartları da gözler önüne seriliyor.

Sürekli telefona bakan kadın ölümden döndüSürekli telefona bakan kadın ölümden döndü
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelirErdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.