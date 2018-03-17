Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)- GENELKURMAY Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 103 yıl önce cepheden çekilen fotoğrafları paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, arşivden zafere ilişkin pek çok bilinmeyen fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda destan yazan Mehmetçiğin nöbet tutarken, siperde beklerken ve top bataryalarıyla atış yaptığı anlar ile revir yer alıyor. Cephe hattından dikkat çeken fotoğraflarda, dönemin zorlu şartları da gözler önüne seriliyor.