Genelkurmay Başkanı Akar, 1’inci Ordu Komutanlığında incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 1’inci Ordu Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gelibolu bölgesinde 1’inci Ordu Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.