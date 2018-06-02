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Genelkurmay Başkanı Akar, Amerikalı mevkidaşıyla Suriye’yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder: - “İki komutan, DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesi dahil Suriye konusunda devam eden görüşmelerini sürdürdüler”

WASHINGTON (AA) – Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Suriye’deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı açıklamada, “İki komutan, DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesi dahil Suriye konusunda devam eden görüşmelerini sürdürdüler.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve ABD’yi “NATO’nun kilit üyeleri” olarak niteleyen Ryder iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlü olduğunu kaydetti.

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ABD ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford Genekurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Suriye Türkiye

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