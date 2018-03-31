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Genelkurmay Başkanı Akar Elazığ'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Elazığ'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın Elazığ'da olduğu bildirildi.

Açıklamada, Orgeneral Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

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Hulusi Akar

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