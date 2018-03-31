Genelkurmay Başkanı Akar Elazığ'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Elazığ'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın Elazığ'da olduğu bildirildi.

Açıklamada, Orgeneral Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.