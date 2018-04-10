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Genelkurmay Başkanı Akar Gölcük’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:44 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gölcük bölgesinde Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gölcük bölgesinde Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Akar Gölcük’te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gölcük bölgesinde Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gölcük bölgesinde Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Akar Gölcük’te

Genelkurmay Başkanı Akar Gölcük’te

Genelkurmay Başkanı Akar Gölcük’te

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