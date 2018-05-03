Genelkurmay Başkanı Akar, İslamabad'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve Savunma Bakanı Huram Dastagir Han bir araya geldi.

İslamabad'daki Başbakanlık Ofisi'nde yapılan görüşmede Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da hazır bulundu.

Bölgesel konular ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularının konuşulduğu toplantıya katılan Akar'ın yarın da Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

