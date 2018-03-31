Genelkurmay Başkanı Akar Malatya'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Malatya'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek, birlikleri denetledi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Akar, Tunceli'deki birliklere gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Malatya'ya geçti.

Akar burada 2. Ordu Komutanlığı ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığında denetleme ve incelemelerde bulundu.

Orgeneral Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.