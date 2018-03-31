HABER

Genelkurmay Başkanı Akar, Mehmetçik ile yemek yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Tunceli’deki 51.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Tunceli’deki 51. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler ile yemek yedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Tunceli’deki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bu kapsamda Hozat’taki 51. Komando Tugay Komutanlığı’na giden Akar, inceleme ve denetlemelerin yanısıra Mehmetçik ile yemek yedi. Akar’ın ziyarete ilişkin fotoğrafları, TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşıldı.

Çinliler duyurdu: ‘Tiangong-1’in düşüşü muhteşem olacak’Çinliler duyurdu: ‘Tiangong-1’in düşüşü muhteşem olacak’
Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!
Romanya'da nükleer santral kazası!Romanya'da nükleer santral kazası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.