Genelkurmay Başkanı Akar, Mehmetçik ile yemek yedi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Tunceli’deki 51. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler ile yemek yedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Tunceli’deki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bu kapsamda Hozat’taki 51. Komando Tugay Komutanlığı’na giden Akar, inceleme ve denetlemelerin yanısıra Mehmetçik ile yemek yedi. Akar’ın ziyarete ilişkin fotoğrafları, TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşıldı.
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