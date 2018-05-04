Genelkurmay Başkanı Akar Pakistan'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret için bulunduğu Pakistan'da Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'nı ziyaret etti.
Orgeneral Akar'a ziyaretleri sırasında Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul eşlik etti.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda resmi törenle karşılanan Orgeneral Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Orgeneral Akar'ın İslamabad'daki ikinci durağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zafer Mahmud Abbasi tarafından resmi törenle karşılandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Orgeneral Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bölgede barış ve istikrarın sağlanması için harcadığı çabaları takdir etti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada görüşmenin, denizcilik ve savunma alanında iş birliğinin gelişmesi için önemli taşıdığı da vurgulandı.
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