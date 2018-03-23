Genelkurmay Başkanı Akar, rektör ve akademisyenlerle bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yükseköğretim Kurulunda üniversite rektörleri ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Akar, Yükseköğretim Kurulunda üniversite rektörleri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Akar, “Türkiye ve Dünya: Güvenlik Politikaları ve Eğitim” temalı programda “Türkiye ve Güvenlik” konulu bir konferans verdi. (ME-DK-Y)