Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınırına gitti. Komutan sıfır noktasındaki askerlerle buluştu.
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