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Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 14:08 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınırına gitti. Afrin operasyonuna katılan birlikleri denetliyor.

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınırına gitti. Komutan sıfır noktasındaki askerlerle buluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Afrin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
siperde eğildi mi? birileri eğilmişti de....
GAZİ Mİ OLACAKMIŞ..?
0 noktada degıl savaşan bırlıklerın başında görmek isterız
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