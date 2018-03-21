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Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:50 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki sınır birliklerini ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

Öğle saatlerinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Alay Komutanlığına gelen Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, burada askerlerle birlikte yemek yedi. Orgeneral Akar ve beraberindekiler, daha sonra Irak’ın kuzeyindeki askeri üs bölgelerini ziyaret etmek üzere buradan ayrıldı. (İHA)

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Hulusi Akar Genelkurmay ırak Şemdinli Hakkari

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