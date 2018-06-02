Genelkurmay Başkanı Akar ve eşinden gazi ve yakınlarına iftar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar ev sahipliğinde Ankara'da yaşayan gazilerle ailelerine ve yakınlarına dün akşam iftar verildi.

Gazi Orduevi'ndeki iftara, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Ankara Garnizonu'nda görevli general ve amirallerle eşleri, gaziler, aileleri ve yakınları katıldı.

İftarda bir konuşma yapan Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, milletinin emrinde ve daima vazifesinin başındadır. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; gece gündüz demeden karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde mücadeleye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Anayasa'da belirlenen çerçevede ve yasalar doğrultusunda kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azim ve gayreti içindedir" dedi.

'TSK, FETÖ MENSUPLARI TEMİZLENDİKÇE DAHA KUVVETLENDİ'

Akar, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla, aralıksız yürütülen terörle mücadele harekâtlarına en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da kuvvetlendiğini dile getirdi. Bunun en güzel kanıtının, darbe girişimi sonrasında icra edilen terörle mücadele harekâtı ve gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları neticesinde elde edilen üstün başarılar olduğunu belirten Akar şunları söyledi:

"Bazı çevrelerce yapılan kara propagandanın aksine Afrin bölgesinde insani yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Afrinlilerin bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasının ardından artık evlerine rahatlıkla dönebiliyor."