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Genelkurmay Başkanı Akar ve eşinden gazi ve yakınlarına iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar ev sahipliğinde Ankara'da yaşayan gazilerle ailelerine ve yakınlarına dün akşam iftar verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar ev sahipliğinde Ankara'da yaşayan gazilerle ailelerine ve yakınlarına dün akşam iftar verildi.

Gazi Orduevi'ndeki iftara, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Ankara Garnizonu'nda görevli general ve amirallerle eşleri, gaziler, aileleri ve yakınları katıldı.
İftarda bir konuşma yapan Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, milletinin emrinde ve daima vazifesinin başındadır. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; gece gündüz demeden karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde mücadeleye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Anayasa'da belirlenen çerçevede ve yasalar doğrultusunda kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azim ve gayreti içindedir" dedi.

'TSK, FETÖ MENSUPLARI TEMİZLENDİKÇE DAHA KUVVETLENDİ'
Akar, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla, aralıksız yürütülen terörle mücadele harekâtlarına en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da kuvvetlendiğini dile getirdi. Bunun en güzel kanıtının, darbe girişimi sonrasında icra edilen terörle mücadele harekâtı ve gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları neticesinde elde edilen üstün başarılar olduğunu belirten Akar şunları söyledi:
"Bazı çevrelerce yapılan kara propagandanın aksine Afrin bölgesinde insani yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Afrinlilerin bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasının ardından artık evlerine rahatlıkla dönebiliyor."

'DÜNYA BARIŞINA KATKIYA DEVAM EDİYORUZ'
Akar, Türkiye'nin, Ege'de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde dostane bir şekilde çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu, bununla birlikte, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Mavi Vatan'da ve Kıbrıs'ta Türkiye'nin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli faaliyetlerin de kararlılıkla yürütüldüğünü belirtti. Akar, "Tüm bunlarla beraber NATO, BM, AB ve AGİT görev ve harekâtları kapsamında Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan Somali'ye ve Aden Körfezi'ne uzanan geniş bir coğrafyada dünya barışına ve istikrarına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, ülkemizin güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığının korunması başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri yerine getirme azim ve iradesindedir" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMADI'
Gazilerin gösterdikleri fedakârlıkların asla unutulmayacağını, Gazilik makamının yüce bir kavram olduğunu belirten Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bu unvanı askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım' sözlerini hatırlattı. Şehit ve gazilerin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmadığını, bundan sonra da asla bırakılmayacağını vurgulayan Akar şunları kaydetti:
"Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan personelden önemli bölümünün tedavilerinin tamamlanmasının hemen ardından, doktorların telkinlerine rağmen istirahat dahi kullanmadan, başka hiçbir orduda göremeyeceğimiz bir fedakârlıkla tekrar görevlerinin başına döndüklerini ve harekât alanında arkadaşlarını yalnız bırakmadıklarını gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından varlığımızı borçlu olduğumuz şehit ve gazilerimizin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmadığını, bundan sonra da asla bırakılmayacağını, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabının mutlaka sorulduğunu, sorulacağını belirtmek istiyorum. Bu vesile ile başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, icra edilen harekât ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabırlar diliyorum."

Görüntü dökümü
-Genelkurmay başkanı Akar'ın konuşması
_Gazi yakınları ve çocuklarıyla yakından ilgilenmesi
_Detay

ANKARA,(DHA)

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