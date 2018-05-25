Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile çeşitli karakol ve birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akar kuvvet komutanları ile birlikte Hatay'a gitti.

Akar, buradaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

