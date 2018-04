Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanların denetlemeleri

"Sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. Sivil ve masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar asla hedef alınmıyor. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır."

- "Can ve mal emniyetleri için her türlü tedbir alındı"

Harekat kapsamında özellikle meskun mahallerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini bildiren Akar, terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyelilerin evlerine dönmelerine yardımcı olunduğuna, can ve mal emniyetleri için her türlü tedbirin alındığına dikkati çekti.

Orgeneral Akar, sivil ve masum kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlık hizmeti ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışıldığını belirterek, harekat kapsamında gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı TSK personelini kutladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi olan şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa dileyen Akar, şehit ve gazilerin ailelerine de "sabır" temennisinde bulundu.