Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanların denetlemeleri

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Zeytin Dalı Harekatı, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile Hatay ve İskenderun bölgelerindeki birlik, karargah ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerin ardından bölgedeki son gelişmeler, alınan ve alınacak tedbirler hakkında bölgedeki komutanlarla görüştü.

Orgeneral Akar, denetlemeler esnasında, "Zeytin Dalı Harekatı'nın, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürülüyor." değerlendirmesini yaptı.

"Harekat kapsamında tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde yürütülüyor." ifadelerini kullanan Orgeneral Akar, şunları kaydetti: