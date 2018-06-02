Genelkurmay Başkanı Akar'dan Hakkari'de inceleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari Yüksekova'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hakkari Yüksekova'da bulunan birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bu kapsamda, bölgedeki birlik komutanlarıyla bir araya gelerek devam eden faaliyetler hakkında direktiflerini veren Orgeneral Akar, daha sonra kuvvet komutanlarıyla bölgede görev yapan Mehmetçik, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Orgeneral Akar, denetlemeleri sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) anayasayla belirlenen çerçevede ve yasalar doğrultusunda kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azim ve gayreti içinde, milletinin emrinde ve daima görevinin başında bulunduğunu belirtti.

Asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle TSK'nın, ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü ve güvenliğiyle egemenliği ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığında olduğunu ifade eden Akar, TSK tarafından gece gündüz, yaz kış demeden aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatının, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirileceğini vurguladı.