Genelkurmay Başkanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Milletçe, dostluk ve kardeşlik duygularımızın daha da güçlenerek huzur ve güven içerisinde böyle nice bayramlar yaşayabilmemiz için, asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ile anayasada belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başındadır." ifadesini kullandı.

Orgeneral Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hulusi Akar, şehit ve gazi aileleri, muvazzaf ve emekli personel ile onların ailelerinden oluşan büyük Türk Silahlı Kuvvetleri ailesi olarak milli birlik ve beraberliğin güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini dostluk, kardeşlik, saygı, sevgi ve güven duygularının aldığı çok özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Milli ve manevi değerlerin coşkuyla idrak edildiği bu müstesna günlerde asil Türk milletinin huzur, güven ve mutluluk içerisinde bayramlarını yaşayabilmeleri için yurdun her köşesi ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ailelerinden uzakta, kara, deniz ve havada "önce vatan" diyerek büyük bir özveri ve üstün vazife anlayışıyla görevlerini ifa eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensuplarının büyük payı bulunduğunu kaydeden Akar, şu ifadeleri kullandı: