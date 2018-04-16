Genelkurmay Başkanı Akar’ın Suudi Arabistan ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayiadh bin Ha’med Al-Rowaıly’nin resmi davetlisi olarak Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Orgeneral Akar, ziyaret esnasında Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayiadh bin Ha’med Al-Rowaıly ile bölgesel güvenlik ve ikili askeri işbirliği konularının ele alındığı bir görüşme yaptı. Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı Körfez Kalkanı-1 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı.

Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Orgeneral Akar, ayrıca Suudi Arabistan eski Genelkurmay Başkanı ve halihazırda Kraliyet Divanı Müsteşarı Orgeneral Abdurrahman bin Salih Albanyan, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanı Mareşal Khalifa bin Ahmed Al-Khalıfa, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abu Belal Mohammad Shafıul Huq, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanem bin Shaheen Al-Ghanem, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa, Pakistan eski Kara Kuvvetleri Komutanı ve hâlihazırda Terörizme Karşı İslami Askeri Koalisyon Komutanı olan Emekli Orgeneral Raheel Sharıf, Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Awad Mohamed Ahmed Ibn Ouf, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamal Abdel-Ma’arouf Al-Mahı, Umman Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmad bin Harith bin Nassir Al-Nabhanı ve Ürdün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mahmoud A. Frıhat ile de görüştü.