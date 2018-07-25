Genelkurmay Başkanı Güler, Erzincan'da (2)

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER, MALATYA'DA Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Erzincan'dan geçtiği Malatya'da da ziyaretlerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le birlikte Malatya Valisi Ali Kaban'ı ziyaret etti. Orgeneral Güler, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kaban ile baş başa görüştü. Yapılan bu görüşmenin ardından Orgeneral Güler ve beraberindekiler 2'nci Ordu Komutanlığı'na geçti. Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
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