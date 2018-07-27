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Genelkurmay Başkanı Güler, İstanbul'da birlikleri denetliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Güler'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik ediyor. Güler ve Dündar, İstanbul'daki birliklerde inceleme ve denetlemeler yapıyor.

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 Genelkurmay Başkanı Güler, İstanbul'da birlikleri denetliyor Genelkurmay Başkanı Güler, İstanbul'da birlikleri denetliyor
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