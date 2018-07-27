Genelkurmay Başkanı Güler, İstanbul'da birlikleri denetliyor

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Güler'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik ediyor. Güler ve Dündar, İstanbul'daki birliklerde inceleme ve denetlemeler yapıyor.

