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Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 21:12 | Son Güncelleme

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlardaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi (2)

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlardaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
Mezuniyet törenini ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada: "Hain darbe girişimi sonrası ilk defa gerçekleşmesi itibarıyla ayrı önem arz eden söz konusu mezuniyet töreni sonrasında eğitimleri başarıyla tamamlayarak brövelerini takan genç Kartallar, mavi göklerde kendilerine verilecek görevleri ifa etmek üzere filolarına uğurlanmışlardır" denildi.

İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi (2)Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi (2)Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi (2)Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi (2)

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