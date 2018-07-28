HABER

Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 01:33 | Son Güncelleme

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlardaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlardaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Mezuniyet törenini ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada: "Hain darbe girişimi sonrası ilk defa gerçekleşmesi itibarıyla ayrı önem arz eden söz konusu mezuniyet töreni sonrasında eğitimleri başarıyla tamamlayarak brövelerini takan genç Kartallar, mavi göklerde kendilerine verilecek görevleri ifa etmek üzere filolarına uğurlanmışlardır" denildi.

PARTNERKerimcan izdihamıKerimcan izdihamı
Bursa'da 'Kanlı Ay Tutulması' izlendiBursa'da 'Kanlı Ay Tutulması' izlendi
Mersin'de 'Kanlı Ay Tutulması' izlendiMersin'de 'Kanlı Ay Tutulması' izlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı

Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.