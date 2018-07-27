Genelkurmay başkanı güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetliyor (2)

SABAH SAATLERİNDE DE İSTANBUL'DAKİ BİRLİKLERDEYDİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi. Güler'in, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın da yer aldığı da belirtildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte yine bugün sabah saatlerinde İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde de bulunmuştu.
İZMİR (DHA)
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