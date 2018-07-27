HABER

Genelkurmay başkanı güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetliyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

SABAH SAATLERİNDE DE İSTANBUL'DAKİ BİRLİKLERDEYDİ Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

SABAH SAATLERİNDE DE İSTANBUL'DAKİ BİRLİKLERDEYDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi. Güler'in, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın da yer aldığı da belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte yine bugün sabah saatlerinde İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde de bulunmuştu.

İZMİR (DHA)

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
GÜNCELLEME - Avcılar'da ceset bulunduGÜNCELLEME - Avcılar'da ceset bulundu
Bir bacağı kesilen dağ keçisi koruma altına alındıBir bacağı kesilen dağ keçisi koruma altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...

Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi

Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi

İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.