Genelkurmay Başkanı Güler'den Hakkari şehidi için başsağlığı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç için başsağlığı diledi.
TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, şehit Güç için "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.
Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi
Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum