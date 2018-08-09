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Genelkurmay Başkanı Güler'den Hakkari şehidi için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 18:59 | Son Güncelleme

Orgeneral Yaşar Güler: - "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç için başsağlığı diledi.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, şehit Güç için "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

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