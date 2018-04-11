Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Çorlu’da birlikleri inceledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte, İstanbul ve Çorlu bölgelerinde 1. Ordu Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile birlikte Çorlu’ya geldi.
Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarını, 1. Ordu’ya bağlı 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz karşıladı. Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Çorlu’da bulunan birliklerde incelemelerde bulundu.
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