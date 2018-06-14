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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Isparta'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve askeri yetkililerle birlikte Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanlarını Isparta Valiliği girişinde Vali Şehmus Günaydın ve beraberindekiler karşıladı. Genelkurmay Başkanı Akar, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Hepinize iyi günler, kolaylıklar diliyorum. Bayramınız şimdiden kutlu olsun" diye seslendi. Bir gazetecinin Kandil operasyonu ile ilgili soru sormak istemesi üzerine Hulusi Akar, "Bayramınız kutlu olsun. Herkese selamlar, saygılar. Tüm Ispartalı hemşehrilerime saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu ve valiliğe girdi. Valilik makamı girişindeki Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Hulusi Akar, Vali Günaydın ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla basına poz verdi. Daha sonra makama geçen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindekiler, Vali Günaydın ile bir süre görüştü. Basına kapalı görüşmenin ardından Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları valilikten ayrıldı.

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