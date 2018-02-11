HABER

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:41 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulundu.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, bugün Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.Orgeneral Hulusi Akar’ın inceleme ve denetimlerin ardından kentten ayrıldığı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, bugün Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Orgeneral Hulusi Akar’ın inceleme ve denetimlerin ardından kentten ayrıldığı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

1 / 9

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda
2 / 9

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda
3 / 9

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda
4 / 9

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda
5 / 9

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda
6 / 9

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda
7 / 9

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda
8 / 9

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda
9 / 9

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Motosikletlilerden Afrin Şehitleri için saygı sürüşü

Motosikletlilerden Afrin Şehitleri için saygı sürüşü

Erfelek’te anız yangını

Erfelek’te anız yangını

Orgeneral  Akar: Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı yerde bırakılmayacak 

Orgeneral  Akar: Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı yerde bırakılmayacak 

Bakan Kaya'dan 'çocukların ödüllerini geciktirmeyin' uyarısı (2)

Bakan Kaya'dan 'çocukların ödüllerini geciktirmeyin' uyarısı (2)

Kula’da esnaf ’Aytekin Şadan’ dedi

Kula’da esnaf ’Aytekin Şadan’ dedi

Motosiklet tutkunlarından Mehmetçik'e destek konvoyu

Motosiklet tutkunlarından Mehmetçik'e destek konvoyu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.