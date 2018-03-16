Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: (2)

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o yüce ruh, bugün teröristle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı direniş, Fırat Kalkanı Harekatı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı'nda ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur." dedi.

Akar, Şehitler Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'ndaki törende, asil milletin egemenliği ve bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerin rahmetle anıldığı etkinlikte şehit yakınlarıyla bir araya gelmekten onur duyduğunu belirtti.

Bir taraftan aziz şehitlerin rahmetle anıldığını, diğer taraftan da tarihte eşine az rastlanan destan olan Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümününün kutlandığını belirten Orgeneral Akar, "Azmin ve imanın yedi düvel karşısında galip geldiği bu büyük destan, Atatürk'ün 'Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' emriyle harekete geçip vatanın ve milletin bekası için en ufak bir tereddüt göstermeden canlarını feda etmeyi göze alan kahramanların eseridir." diye konuştu.