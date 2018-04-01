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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar birlikleri denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 09:03 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Elazığ, Tunceli ve Malatya’daki birliklerde denetlemelerde bulundu.TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 31 Mart 2018 tarihinde Elazığ, Tunceli ve Malatya bölgelerindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan terörle mücadele harekatı ve diğer faaliyetler hakkında bilgi aldı ve direktiflerini iletti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Elazığ, Tunceli ve Malatya’daki birliklerde denetlemelerde bulundu.
TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 31 Mart 2018 tarihinde Elazığ, Tunceli ve Malatya bölgelerindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan terörle mücadele harekatı ve diğer faaliyetler hakkında bilgi aldı ve direktiflerini iletti. Akar denetlemeler esnasında; bölgede etkin şekilde yürütülen operasyonlar neticesinde son dönemde bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini, milletin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan hain bölücü terör örgütü yapılanmasının yok edilmesi için operasyonlara yaz-kış, gece-gündüz demeden aralıksız devam edileceğini belirtti.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin jandarma, polis ve güvenlik korucularıyla birlikte omuz omuza, büyük bir özveriyle terörle mücadeleyi sürdürdüğünü, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Akar, şehit ve gazilerin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, geride bıraktıkları aile fertlerinin ve yakınlarının da gözyaşlarının hesabının sorulmakta olduğunu ifade etti.
Akar, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı da makamında ziyaret etti.

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