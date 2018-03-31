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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Elazığ’da (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

TUNCELİ'YE GİTTİLER Elazığ'da 8'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri birliklerdeki denetleme ve incelemelerini tamamlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, daha sonra helikopterle Tunceli'ye geçti.

TUNCELİ'YE GİTTİLER Elazığ'da 8'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri birliklerdeki denetleme ve incelemelerini tamamlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, daha sonra helikopterle Tunceli'ye geçti. Orgeneral Özel ve beraberindeki kuvvet komutanları burada, Vali Tuncay Sonel ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak tarafından karşılandı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette, daha sonra Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na geçen Orgeneral Özel ve beraberindekilere, bugün sabah erken saatlerde Tunceli merkez Kutuderesi Vadisi'nde teröristlerle çıkan çatışma ile ilgili brifing verildiği öğrenildi. Bu arada teröristlerin bulunduğu alanın tamamen kuşatıldığı ve bölgenin arallıklarla kobra helikopterleri tarafından yoğun şekilde bombalandığı ve zaman zaman çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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