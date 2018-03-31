Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Elazığ’da 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- GENELKRUMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kara ve hava kuvvetleri komutanlarıyla birlikte, askeri birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Elazığ'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından karşılandı. Buradan valilik binasına geçen Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Vali Kaldırım ile kısa bir görüşme yaptı.
Orgeneral Akar'ın Elazığ kent merkezindeki askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunacağı belirtildi.
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