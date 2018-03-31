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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Elazığ’da birlikleri denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Elazığ’da birlikleri denetledi.Elazığ’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte kentte bulunan birlikleri denetledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Elazığ’da birlikleri denetledi.
Elazığ’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte kentte bulunan birlikleri denetledi. Orgeneral Akar, daha sonra Vali Çetin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret etti. Bir süre Vali Kaldırım ile görüşen Orgeneral Akar, daha sonra 8. Kolordu Komutanlığına geçerek helikopterle kentten ayrıldı.

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