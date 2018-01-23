HABER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Hesabını verecekler

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 22:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: "Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip, teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor. DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler."

Genelkurmay Başkanı Akar, beraberindeki Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve kuvvet komutanları ile Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Komutanlar, şehidin Sincan ilçesine bağlı Törekent Mahallesi'ndeki babaevinin yanında kurulan taziye çadırına giderek, baba Selehattin Özalkan ve diğer yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Okunan duanın ardından şehidin babasıyla konuşan Orgeneral Akar, ikram edilen helvayı yedi.

Başta şehit Özalkan olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyen Akar, şehidin ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Akar, vasiyetini hatırlattığı Özalkan'ın bir diğer özelliğinin de askerliği sevmesi olduğunu söyledi.

"Böyle değerli, kahraman, sevilen, sayılan, fedakar bir silah arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz" sözlerine yer veren Akar, Türkiye'nin ve milletin birliği, beraberliği, bütünlüğü, egemenliği ile bağımsızlığı için mücadele etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye ve millet için yapması gerekeni dün olduğu gibi bugün de gerçekleştirdiğini dile getiren Akar, "Orada şehitlerimiz, yaralılarımız olacak. Fakat bunun ötesinde bir diğer husus var ki, bugüne kadar olan şehitlerimizin olmadığı gibi, Musa'nın da kanı yerde kalmayacak." dedi.

Genelkurmay Başkanı Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor. Hepinizin bildiği gibi bu mücadele hiçbir şekilde Suriyeli dost ve kardeşlerimizle alakalı değil, tamamen teröristlere yönelik bir faaliyet. Teröristlerin sadece Türkiye'ye değil, tüm bölgeye, bizzat Suriye'de yaşayan masum insanlara uyguladıkları baskı ve zulümden de kurtulmaları için Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir gayreti, bir çalışması, bir operasyonu bu. DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler. Bu konuda kararlıyız, bu konuda iddialıyız. Bu milletin bağrından çıkmış, aynı zamanda peygamber ocağı dediğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensupları 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' diyerek, bu vatan için, bu millet için atalarının yolundan mücadelesini sürdürmektedir. İnşallah milletimizin sevgisinden, milletimizin güveninden, milletimizin duasından aldığımız güçle bu görevi de öncekiler gibi tamamlayacağız, başarıyla bitireceğiz, alnımızın akıyla tamamlayacağız."

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Akar, herkese başsağlığı diledi.

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!
ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Hesabını verecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Hulusi Akar Afrin

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

İlginizi Çekebilir

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah devletimize milletimize zeval vermesin ancak şüpheci yaklaşmak lazım bilmediğimiz çok şey var siyasetçi ve hocalara pek güvenmemek lazım
Siz kenardan izleyin uzaktan haber alın orada olanlardan. Bir de Mustafa Kemal Atatürk Gazi ünvanını almışmış. Onun gibi sizler de askerlerimizin başında olup Afrinde savaşa katılsanız ya. Yağmur çamur soğuk demeden onları sürdünüz cepheye ölüme. Ama hiç olur mu o güzelim üniforma islanır ayakkabılar çamurlanır karizma çizilir...
orda daiş yokkı her yerde daişin adı neden gecıyor
Diğer Haberler
Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.